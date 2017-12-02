СК разыскивает свидетелей жестокого убийства двоих мужчин в Перми

Пермь, 2 декабря. СК по Пермскому краю разыскивает свидетелей убийства жителей Перми в лесопарковой зоне.

По информации региональных новостных источников инцидент произошел ночью 22 ноября 2017 года напротив дома № 29 по улице Чистопольская: неизвестный избил 31-летнего жителя Кировского района, его обнаружили мертвым с многочисленными травмами головы. В этом же квартале нашли 52-летнего мужчину с травмами головы, который позже скончался в медицинском учреждении. Ведомство опубликовало запись с камер наблюдения и просит всех, кто узнал себя на записи обратиться в ближайшее отделение полиции.

Сотрудники охраны правопорядка во время расследования обнаружили видеозаписи камер наблюдения, на которых удалось установить изображение потенциальных свидетелей преступления.