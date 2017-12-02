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СК разыскивает свидетелей жестокого убийства двоих мужчин в Перми
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    СК разыскивает свидетелей жестокого убийства двоих мужчин в Перми

    15:04  2 Декабря 2017
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    СК разыскивает свидетелей жестокого убийства двоих мужчин в Перми

    Пермь, 2 декабря. СК по Пермскому краю разыскивает свидетелей убийства жителей Перми в лесопарковой зоне.

    По информации региональных новостных источников инцидент произошел ночью  22 ноября 2017 года напротив дома № 29 по улице Чистопольская: неизвестный избил 31-летнего жителя Кировского района, его обнаружили мертвым с многочисленными травмами головы. В этом же квартале нашли 52-летнего мужчину с травмами головы, который позже скончался в медицинском учреждении. Ведомство опубликовало запись с камер наблюдения и просит всех, кто узнал себя на записи обратиться в ближайшее отделение полиции.

    Сотрудники охраны правопорядка во время расследования обнаружили видеозаписи камер наблюдения, на которых удалось установить изображение потенциальных свидетелей преступления.

    Автор: Ксения Пудовкина
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