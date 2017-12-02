Суд Прикамья приговорил к колонии члена банды, похитившей 40 млн рублей из банкоматов

Пермь, 2 декабря. Суд Соликамска вынес приговор в отношении 35-летнему жителю Екатеринбурга, который похитил более 40 млн рублей из банкоматов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, банда из четырех мужчин в период с 2012 по 2016 года взламывала банкоматы в Пермском крае, Свердловской области и Челябинской области и похищала деньги. Известно, что за четыре года было похищено более 40 млн рублей. Суд признал последнего участника ограблений виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд взыскал с подсудимых в пользу четырех банков выплату материального ущерба на сумму более 40 млн рублей.