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Суд Прикамья приговорил к колонии члена банды, похитившей 40 млн рублей из банкоматов
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    Суд Прикамья приговорил к колонии члена банды, похитившей 40 млн рублей из банкоматов

    12:38  2 Декабря 2017
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    Суд Прикамья приговорил к колонии члена банды, похитившей 40 млн рублей из банкоматов

    Пермь, 2 декабря. Суд Соликамска вынес приговор в отношении 35-летнему жителю Екатеринбурга, который похитил более 40 млн рублей из банкоматов.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, банда из четырех мужчин в период с 2012 по 2016 года взламывала банкоматы в Пермском крае, Свердловской области и Челябинской области и похищала деньги. Известно, что за четыре года было похищено более 40 млн рублей. Суд признал последнего участника ограблений виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд взыскал с подсудимых в пользу четырех банков выплату материального ущерба на сумму более 40 млн рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #соликамск
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