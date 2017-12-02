Педофила из Прикамья приговорили к 17 годам колонии

Пермь, 2 декабря. Суд вынес приговор в отношении мужчины, который изнасиловал пятерых несовершеннолетних подростков в Пермском крае.

По информации «Ura.ru», ранее судимый 35-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении пятерых мальчиков в возрасте от 10 до 14 лет в период с января по февраль 2016 года. Сотрудники охраны правопорядка задержали подозрительного мужчину случайно в Губахе, когда тот преследовал компанию школьников. Установлено, что потенциальных жертв он выслеживал на улице. Кроме этого, мужчина не работал и находился на иждивении у матери-пенсионерки.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.