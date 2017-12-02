Спасатели обнаружили тело провалившегося под лед мальчика в Прикамье

Пермь, 2 декабря. Трагедия произошла вчера в Добрянке: школьник провалился под лед и утонул, спасатели обнаружили тело спустя несколько часов поисков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю, инцидент случился в пятницу, 1 декабря, в районе плотины на улице Советская при въезде в город Добрянка: восьмилетний мальчик провалился под лед. Очевидец, который в момент трагедии проезжал по плотине, незамедлительно обратился в единую диспетчерскую службу района.

Тело утонувшего мальчика спасатели обнаружили спустя несколько часов поисков, около семи часов вечера по московскому времени. Как отмечают очевидцы, трое школьников играли на тонком льду около дамбы со стороны гребной базы. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах трагедии.