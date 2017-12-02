Женщина-инвалид погибла при пожаре в Пермском крае

Пермь, 2 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось два дня назад в Пермском крае: спасатели обнаружили тело женщины после ликвидации пожара в жилом доме.

По информации региональных новостных источников, трагический инцидент случился в минувший четверг, 30 ноября, на улице Советской в деревне Большой Пальник Кочевского района: сгорел жилой дом общей площадью 87 квадратных метров. Спасатели после ликвидации пожара и разбора завалов обнаружили тело женщины. Позже выяснилось, что при пожаре погибла тело 47-летняя хозяйка дома, она имела инвалидность.

Специалисты после проведения проверки установили, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании металлической печи, отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.