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Женщина-инвалид погибла при пожаре в Пермском крае
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    Женщина-инвалид погибла при пожаре в Пермском крае

    9:22  2 Декабря 2017  /обновлено: 9:22  02 Декабря 2017
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    Женщина-инвалид погибла при пожаре в Пермском крае

    Пермь, 2 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось два дня назад в Пермском крае: спасатели обнаружили тело женщины после ликвидации пожара в жилом доме.

    По информации региональных новостных источников, трагический инцидент случился в минувший четверг, 30 ноября, на улице Советской в деревне Большой Пальник Кочевского района: сгорел жилой дом общей площадью 87 квадратных метров. Спасатели после ликвидации пожара и разбора завалов обнаружили тело женщины. Позже выяснилось, что при пожаре погибла тело 47-летняя хозяйка дома, она имела инвалидность.

    Специалисты после проведения проверки установили, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при использовании металлической печи, отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #пермь #прикамье
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