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Стало известно, когда начнутся полеты из Перми в Крым
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    Стало известно, когда начнутся полеты из Перми в Крым

    15:35  1 Декабря 2017
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    Стало известно, когда начнутся полеты из Перми в Крым

    Пермь, 1 декабря. Два рейса «Пермь  — Симферополь» появились в летнем расписании аэропорта «Большое Савино» на будущий год.

    Как сообщает региональные СМИ со ссылкой на информацию на сайте международного аэропорта «Пермь», авиакомпания «Россия» в период  с 24 мая по 27 сентября в четверг и субботу будет проводить пассажирские перевозки из Перми в Семфирополь. Также с 3 июня по 30 сентября рейс из Перми в Симферополь будет осуществлять авиакомпания «Red Wings» на лайнерах ТУ-204. В соответствии с расписанием, вылеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям.

    Напомним, несколько авиарейсов из Воронежа в Москву отменили из-за утреннего тумана.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь
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