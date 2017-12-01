Глава администрации губернатора Пермского края ушел в отставку

Пермь, 1 декабря. Губернатор Пермского края подписал заявление об увольнении главы администрации.

Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Пермского края, глава администрации губернатора Рустем Юсупов в пятницу, 1 декабря, покинул свою должность. В настоящее время на пост исполняющего обязанности главы администрации губернатора назначена Яна Дорофеева.

Напомним, экс-глава администрации занимал эту должность с 30 декабря 2016 года, официальное утверждение на посту состоялось 18 января. Пришедшая ему на смену Яна Дорофеева с марта текущего года состояла на должности заместителя главы администрации губернатора.

Напомним, ранее судимый житель Великих Лук схватил нож и начал угрожать студентке, которая учится в одном из местных университетов.