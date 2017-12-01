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Глава администрации губернатора Пермского края ушел в отставку
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    Глава администрации губернатора Пермского края ушел в отставку

    14:22  1 Декабря 2017
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    Глава администрации губернатора Пермского края ушел в отставку

    Пермь, 1 декабря. Губернатор Пермского края подписал заявление об увольнении главы администрации.

    Как сообщают региональные СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора Пермского края, глава администрации губернатора Рустем Юсупов в пятницу, 1 декабря, покинул свою должность. В настоящее время на пост исполняющего обязанности главы администрации губернатора назначена Яна Дорофеева.

    Напомним, экс-глава администрации занимал эту должность с 30 декабря 2016 года, официальное утверждение на посту состоялось 18 января. Пришедшая ему на смену Яна Дорофеева с марта текущего года состояла на должности заместителя главы администрации губернатора.

    Напомним, ранее судимый житель Великих Лук схватил нож и начал угрожать студентке, которая учится в одном из местных университетов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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