МЧС ликвидировало задымление на шахте в Соликамске

Соликамск, 1 декабря. Авария случилась сегодня утром в старой выработке шахты по добыче калийной соли в Соликамске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, в начале восьмого утра. Пожарно-спасательный отряд в составе 30 машин и 116 человек РСЧС Пермского края, а также семи машин и 25 человек МЧС незамедлительно прибыли на место задымления.

По информации пресс-службы компании «Уралкалий», задымление произошло в выработке рудничного ствола, который представляет собой неиспользуемую в производстве тупиковую выработку длиной 15-20 метром, в районе камеры управления контейнерами. Известно, что в шахте находилось 72 человека.

Очаг задымления ликвидировали около 9:20 утра по московскому времени. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия и устанавливают причины задымления.