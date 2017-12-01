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МЧС ликвидировало задымление на шахте в Соликамске
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    МЧС ликвидировало задымление на шахте в Соликамске

    9:44  1 Декабря 2017
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    МЧС ликвидировало задымление на шахте в Соликамске

    Соликамск, 1 декабря. Авария случилась сегодня утром в старой выработке шахты по добыче калийной соли в Соликамске.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, инцидент произошел в пятницу, 1 декабря, в начале восьмого утра. Пожарно-спасательный отряд в составе 30 машин и 116 человек РСЧС Пермского края, а также семи машин и 25 человек МЧС незамедлительно прибыли на место задымления.

    По информации пресс-службы компании «Уралкалий», задымление произошло в выработке рудничного ствола, который представляет собой неиспользуемую в производстве тупиковую выработку длиной 15-20 метром, в районе камеры управления контейнерами. Известно, что в шахте находилось 72 человека.

    Очаг задымления ликвидировали около 9:20 утра по московскому времени. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах происшествия и устанавливают причины задымления.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #соликамск
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