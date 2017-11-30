Новый терминал аэропорта открыли в Перми

Пермь, 30 ноября. Торжественная церемония открытия международного терминала пермского аэропорта состоялась в последний день осени — 30 ноября.

На церемонии открытия присутствовал министр транспорта России Максим Соколов, он отметил, что аэропорт сможет принять 4,5 млн путешественников в год, сообщает «ТАСС». Общая площадь нового терминала составила почти 30 квадратных метров. Терминал уже приступил к работе и принял первых пассажиров.

Новый терминал получил название Большое Савино. Ранее сообщалось, что жители Перми и края могли принять участие в Интернет-голосовании и выбрать вариант названия нового аэропорта. Жители отдали свои голоса в пользу названия Большое Савино, данный вариант поддержали 5434 человека.