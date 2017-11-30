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Новый терминал аэропорта открыли в Перми
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    Новый терминал аэропорта открыли в Перми

    19:38  30 Ноября 2017
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    Новый терминал аэропорта открыли в Перми

    Пермь, 30 ноября. Торжественная церемония открытия международного терминала пермского аэропорта состоялась в последний день осени — 30 ноября.

    На церемонии открытия присутствовал министр транспорта России Максим Соколов, он отметил, что аэропорт сможет принять 4,5 млн путешественников в год, сообщает «ТАСС». Общая площадь нового терминала составила почти 30 квадратных метров. Терминал уже приступил к работе и принял первых пассажиров.

    Новый терминал получил название Большое Савино. Ранее сообщалось, что жители Перми и края могли принять участие в Интернет-голосовании и выбрать вариант названия нового аэропорта. Жители отдали свои голоса в пользу названия Большое Савино, данный вариант поддержали 5434 человека.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #аэропорт
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