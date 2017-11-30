Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Лавров назвал зеркальным закон о СМИ-иноагентах
Общество
Назначен новый уполномоченный по правам ребенка в Прикамье
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Назначен новый уполномоченный по правам ребенка в Прикамье

    13:51  30 Ноября 2017
    41

    Назначен новый уполномоченный по правам ребенка в Прикамье

    Пермь, 30 ноября. Светлану Денисову назначили на должность уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. Соответствующее постановление о назначении приняло Законодательное Собрание региона.

    Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил рассмотреть кандидатуру Светланы Денисовой на пост детского омбудсмена в Прикамье. Депутаты проголосовали за ее назначение на данную должность.

    «Новый Уполномоченный принесёт присягу, тем самым полноправно вступив в должность», — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края.

    Светлана Денисова является членом Общественной палаты Прикамья с 2012 года, так же она занимает пост председателя комиссии по социальной политике, председателя комиссии по общественному(гражданскому) контролю.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #уполномоченный по правам ребенка #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть