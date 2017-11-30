Назначен новый уполномоченный по правам ребенка в Прикамье

Пермь, 30 ноября. Светлану Денисову назначили на должность уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае. Соответствующее постановление о назначении приняло Законодательное Собрание региона.

Губернатор Пермского края Максим Решетников предложил рассмотреть кандидатуру Светланы Денисовой на пост детского омбудсмена в Прикамье. Депутаты проголосовали за ее назначение на данную должность.

«Новый Уполномоченный принесёт присягу, тем самым полноправно вступив в должность», — сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Пермского края.

Светлана Денисова является членом Общественной палаты Прикамья с 2012 года, так же она занимает пост председателя комиссии по социальной политике, председателя комиссии по общественному(гражданскому) контролю.