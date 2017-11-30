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Пермячка, пропавшая после встречи с молодым человеком, нашлась
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    Пермячка, пропавшая после встречи с молодым человеком, нашлась

    13:14  30 Ноября 2017
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    Пермячка, пропавшая после встречи с молодым человеком, нашлась

    Пермь, 30 ноября. Жительница Перми, которая пропала после встречи с молодым человеком, нашлась.

    Девушка вышла из дома и сказала, что встретится с молодым человеком. Они пошли в клуб, и ее избранник сделал ей предложение — выйти за него замуж. Девушка отказала ему, о своем отказе она сказала маме, написав ей сообщение. После чего на телефон мамы от 31-летней дочери поступило другое сообщение, что девушка едет домой на такси.

    По информации местных СМИ, телефон девушки был недоступен, ее никто не видел. Родственники пошли писать заявление в полицию, и, придя в участок, позвонила дочь.

    «С ней все хорошо. Обещала вечером приехать домой и объяснить, где она так долго пропадала», — цитирует «Комсомольская правда» маму девушки.

    Автор: Дарья Смолина
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