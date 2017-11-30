Пермячка, пропавшая после встречи с молодым человеком, нашлась

Пермь, 30 ноября. Жительница Перми, которая пропала после встречи с молодым человеком, нашлась.

Девушка вышла из дома и сказала, что встретится с молодым человеком. Они пошли в клуб, и ее избранник сделал ей предложение — выйти за него замуж. Девушка отказала ему, о своем отказе она сказала маме, написав ей сообщение. После чего на телефон мамы от 31-летней дочери поступило другое сообщение, что девушка едет домой на такси.

По информации местных СМИ, телефон девушки был недоступен, ее никто не видел. Родственники пошли писать заявление в полицию, и, придя в участок, позвонила дочь.