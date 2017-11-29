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Десятки человек эвакуировали из пермской гостиницы «Центральная»
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    Десятки человек эвакуировали из пермской гостиницы «Центральная»

    20:07  29 Ноября 2017
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    Десятки человек эвакуировали из пермской гостиницы «Центральная»

    Пермь, 29 ноября. Около 60 человек эвакуировали из гостиницы «Центральная», которая расположена на перекрестке улиц Советской и Сибирской, в Перми вечером в среду, 29 ноября.

    Сработала пожарная сигнализация, и на место происшествия сразу же приехали пожарные. Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали задымление.  

    «В результате демонтажа сейфа на шестом этаже здания из-за искры произошло тление межкомнатных перекрытий», — цитирует «59.ru» ГУ МЧС России по Пермскому краю.

    На данный момент выясняется, кто занимался демонтажем сейфа. По информации местных СМИ, пострадавших нет.

    Напомним, что на улице Делегатской в Перми сгорело четыре частных дома. Информация о пожаре поступила утром в воскресенье, 26 ноября. Пострадавших нет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #эвакуация
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