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Церемония открытия пермского аэропорта будет стоить 3,8 млн рублей
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    Церемония открытия пермского аэропорта будет стоить 3,8 млн рублей

    14:34  29 Ноября 2017
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    Церемония открытия пермского аэропорта будет стоить 3,8 млн рублей

    Пермь, 29 ноября. Церемония открытия нового аэропорта в Перми будет стоить 3,8 млн рублей, часть денег пойдет на организацию мероприятия, другая — на проведение концерта.

    Пермский аэропорт потратит два миллиона рублей на организацию церемонии открытия, в эту сумму вошли монтаж сцены и установка аппаратуры. Сценарий открытия — классический: приглашение гостей и красная ленточка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию Пермского аэропорта. На открытии нового аэропорта Перми выступит Владимир Кузьмин, на оказание услуг по организации и проведению его выступления будет потрачено 1,8 млн рублей.

    Торжественная церемония открытия нового аэропорта пройдет в 13.30 в четверг, 30 ноября. Первоначально планировалось провести церемонию открытия 1 декабря, однако министр транспорта России Максим Соколов сможет приехать в Пермь только в последний день ноября — 30.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #аэропорт
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