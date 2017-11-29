Церемония открытия пермского аэропорта будет стоить 3,8 млн рублей

Пермь, 29 ноября. Церемония открытия нового аэропорта в Перми будет стоить 3,8 млн рублей, часть денег пойдет на организацию мероприятия, другая — на проведение концерта.

Пермский аэропорт потратит два миллиона рублей на организацию церемонии открытия, в эту сумму вошли монтаж сцены и установка аппаратуры. Сценарий открытия — классический: приглашение гостей и красная ленточка, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на информацию Пермского аэропорта. На открытии нового аэропорта Перми выступит Владимир Кузьмин, на оказание услуг по организации и проведению его выступления будет потрачено 1,8 млн рублей.

Торжественная церемония открытия нового аэропорта пройдет в 13.30 в четверг, 30 ноября. Первоначально планировалось провести церемонию открытия 1 декабря, однако министр транспорта России Максим Соколов сможет приехать в Пермь только в последний день ноября — 30.