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Первый «наземный» светофор для пешеходов установили на улице Перми
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    Первый «наземный» светофор для пешеходов установили на улице Перми

    11:45  29 Ноября 2017
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    Первый «наземный» светофор для пешеходов установили на улице Перми

    Пермь, 29 ноября. Светофор нового типа установили на перекрестке улиц Ленина и Островского в Перми. Новый светофор является «наземным».  

    Новый вид светофора — светодиодная пунктирная линия по краю тротуара — появился на улице Перми. Пунктирная линия мигает зеленым и красным цветом в соответствии с основным светофором, данный вид предусмотрен для пешеходов.

    «Такой светофор будет располагаться только на одном перекрестке. Устанавливаем, чтобы испытать в наших климатических условиях», — приводит «59.ru» сообщение Пермской дирекции дорожного движения.

    Светофоры нового типа уже работают на улицах в других городах: Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Тюмени. Их создали для людей, которые на ходу смотрят в телефон, и порой не обращают внимание на дорожные знаки.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #светофор
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