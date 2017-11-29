Первый «наземный» светофор для пешеходов установили на улице Перми

Пермь, 29 ноября. Светофор нового типа установили на перекрестке улиц Ленина и Островского в Перми. Новый светофор является «наземным».

Новый вид светофора — светодиодная пунктирная линия по краю тротуара — появился на улице Перми. Пунктирная линия мигает зеленым и красным цветом в соответствии с основным светофором, данный вид предусмотрен для пешеходов.

«Такой светофор будет располагаться только на одном перекрестке. Устанавливаем, чтобы испытать в наших климатических условиях», — приводит «59.ru» сообщение Пермской дирекции дорожного движения.

Светофоры нового типа уже работают на улицах в других городах: Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Тюмени. Их создали для людей, которые на ходу смотрят в телефон, и порой не обращают внимание на дорожные знаки.