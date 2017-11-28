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Пробка образовалась на севере Перми из-за аварии на сетях
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    Пробка образовалась на севере Перми из-за аварии на сетях

    10:11  28 Ноября 2017
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    Пробка образовалась на севере Перми из-за аварии на сетях

    Пермь, 28 ноября. Неполадки обнаружили сегодня утром в работе пересечения трамвайной и троллейбусной контактной сети в Перми, из-за чего образовалась большая пробка.

    Автомобильная пробка возникла на участке от цирка до Разгуляя после пересечения улицы Парковая, на подъезде к Северной дамбе. По информации региональных новостных источников со ссылкой на представителя в МУП «Пермгорэлектротранс», движение транспорта ограничено из-за аварии на сетях. Около 9:45 часов утра горожане заметили вспышку на контактных сетях, на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники аварийной службы.

    Движение электротранспорта перенаправили, а пассажиры бесплатно могли пересесть на необходимые трамваи и троллейбусы на ближайших остановках, идущие в необходимом направлении.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #авария #пермь
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