Пробка образовалась на севере Перми из-за аварии на сетях

Пермь, 28 ноября. Неполадки обнаружили сегодня утром в работе пересечения трамвайной и троллейбусной контактной сети в Перми, из-за чего образовалась большая пробка.

Автомобильная пробка возникла на участке от цирка до Разгуляя после пересечения улицы Парковая, на подъезде к Северной дамбе. По информации региональных новостных источников со ссылкой на представителя в МУП «Пермгорэлектротранс», движение транспорта ограничено из-за аварии на сетях. Около 9:45 часов утра горожане заметили вспышку на контактных сетях, на место инцидента незамедлительно прибыли сотрудники аварийной службы.

Движение электротранспорта перенаправили, а пассажиры бесплатно могли пересесть на необходимые трамваи и троллейбусы на ближайших остановках, идущие в необходимом направлении.