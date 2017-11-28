Названы самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России

Пермь, 28 ноября. Сотрудники федерального проекта «Трезвая Россия» составили традиционный ежегодный рейтинг самых «пьющих» и «трезвых» российских регионов, основываясь на статистических показателях.

Согласно исследованию, как и прежде, меньше всего спиртных напитков употребляют на Кавказе. Топ-3 лидеров трезвости за прошедший год не изменился. На первом месте расположилась Чечня, далее идут Ингушетия и Дагестан.

Исследования показали, что самым «пьющим» регионом России остается Магаданская область. Пермский край и Курганская область были включены в топ-10 самых пьющих регионов. Свердловская область, по данным социологов, заняла 23-ю строчку в списке самых трезвых регионов.

Москва расположилась на 32-й строчке, Московская область — на 42-й. Северная столица заняла 37-е место, пишет «Ридус».

Напомним, в августовском рейтинге проекта Федерального исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Московская область заняла первое место среди самых «пьющих» регионов.