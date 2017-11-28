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Названы самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России
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    Названы самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России

    7:12  28 Ноября 2017
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    Названы самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России

    Пермь, 28 ноября. Сотрудники федерального проекта «Трезвая Россия» составили традиционный ежегодный рейтинг самых «пьющих» и «трезвых» российских регионов, основываясь на статистических показателях. 

    Согласно исследованию, как и прежде, меньше всего спиртных напитков употребляют на Кавказе. Топ-3 лидеров трезвости за прошедший год не изменился. На первом месте расположилась Чечня, далее идут Ингушетия и Дагестан.

    Исследования показали, что самым «пьющим» регионом России остается Магаданская область. Пермский край и Курганская область были включены в топ-10 самых пьющих регионов. Свердловская область, по данным социологов, заняла 23-ю строчку в списке самых трезвых регионов.

    Названы самые «пьющие» и самые «трезвые» регионы России

    Москва расположилась на 32-й строчке, Московская область — на 42-й. Северная столица заняла 37-е место, пишет «Ридус»

    Напомним, в августовском рейтинге проекта Федерального исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Московская область заняла первое место среди самых «пьющих» регионов. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #москва #пермь #челябинск #магадан #чукотка #регионы
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