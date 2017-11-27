Молодой житель Перми убил студентку и закопал тело в лесу

Пермь, 27 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении молодого пермяка по подозрению в убийстве студентки.

Как сообщает СУ СК РФ по Пермскому краю, инцидент произошел 18 ноября текущего года: Между молодым человеком в возрасте 22 лет и 21-летней студенткой разгорелся конфликт, после которого подозреваемый увез ее в лес, где совершил убийство, а тело закопал в лесу.

Сотрудники охраны правопорядка задержали подозреваемого 22 ноября, он признался в совершении преступления. В настоящее время он находится под арестом. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Убийство», расследование продолжается.