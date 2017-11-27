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Неизвестные избили таксиста и угнали его авто в Перми
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    Неизвестные избили таксиста и угнали его авто в Перми

    15:56  27 Ноября 2017
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    Неизвестные избили таксиста и угнали его авто в Перми

    Пермь, 27 ноября. Сотрудники полиции в Перми разыскивают двух неизвестных людей, которые избили водителя такси и угнали его автомобиль.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на сообщения очевидцев, инцидент произошел в понедельник, 27 ноября, в Индустриальном районе рядом с автомобильным рынком в микрорайоне Нагорный: злоумышленники, личность которых на данный момент не установлена, напали на водителя «Яндекс.Такси», который находился за рулем Renault Duster коричневого цвета, и избили его, после чего угнали его автомобиль.

    Сотрудники охраны правопорядка просят всех горожан, владеющих информацией об инциденте, обратиться в отделение полиции.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь
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