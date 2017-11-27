Первый киберспортивный турнир среди школьников пройдет в Перми

Пермь, 27 ноября. Первый официальный киберспортивный турнир состоится в начале декабря в Перми.

По информации пресс-службы городской администрации, турнир по киберспорту состоится в Мотовилихинском районе 1 декабря. Организатором является Совет старшеклассников, которые приглашают к участию учеников с 8 класса старше 14 лет по 11 класс. Школы могут направить команды до трех человек. Заявки принимаются до 29 ноября.

Известно, что киберспортивный турнир пройдет в два этапа по игре Hearthstone: Heroes of Warcraft. Соревнование состоится в два этапа (групповой и плей-офф). Планируется, что соревнования пройдут 1 декабря с 16 до 20 часов в общественном центре, расположенном в доме №10 на улице Халтурина. Участники могут присылать заявки на электронную почту zalazaeva-yui@gorodperm.ru.