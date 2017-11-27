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Общество
Первый киберспортивный турнир среди школьников пройдет в Перми
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    Первый киберспортивный турнир среди школьников пройдет в Перми

    14:24  27 Ноября 2017
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    Первый киберспортивный турнир среди школьников пройдет в Перми

    Пермь, 27 ноября. Первый официальный киберспортивный турнир состоится в начале декабря в Перми.

    По информации пресс-службы городской администрации, турнир по киберспорту состоится  в Мотовилихинском районе 1 декабря. Организатором является Совет старшеклассников, которые приглашают к участию учеников с 8 класса старше 14 лет по 11 класс. Школы могут направить команды до трех человек. Заявки принимаются до 29 ноября.

    Известно, что киберспортивный турнир пройдет в два этапа по игре Hearthstone: Heroes of Warcraft. Соревнование состоится в два этапа (групповой и плей-офф). Планируется, что соревнования пройдут 1 декабря с 16 до 20 часов в общественном центре, расположенном в доме №10 на улице Халтурина. Участники могут присылать заявки на электронную почту zalazaeva-yui@gorodperm.ru.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #турнир #школьники #киберспорт
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