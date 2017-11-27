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Житель Прикамья два дня избивал мать из-за пьяной ссоры
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    Житель Прикамья два дня избивал мать из-за пьяной ссоры

    11:43  27 Ноября 2017
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    Житель Прикамья два дня избивал мать из-за пьяной ссоры

    Пермь, 27 ноября. Полицейские Пермского края задержали местного жителя по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью матери.

    Сотрудники медицинского учреждения в Березниках сообщили в отделение полиции о том, что к ним попала 58-летняя женщина с травмами головы и тела. Установлено, что пострадавшая получила травмы от ранее судимого неработающего сына из-за разгоревшегося во время застолья конфликта, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

    Сотрудники охраны правопорядка установили, что мужчина избивал мать на протяжении двух дней. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Следствие возбудило уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

    Автор: Ксения Пудовкина
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