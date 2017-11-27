Полиция Перми разыскивает очевидцев падения мужчины с моста

Пермь, 27 ноября. Сотрудники отдела транспортной полиции разыскивают свидетелей трагического инцидента, случившегося в субботу в Перми: мужчина упал с моста.

По информации региональных новостных источников, трагический инцидент произошел в субботу, 25 ноября, в вечернее время суток: мужчина, личность которого на данный момент не установлена, упал вниз с Камского моста со стороны улицы Окулова.

Сотрудники охраны правопорядка обращаются к жителям города, располагающим информацией о происшествии, с просьбой сообщить об этом по телефону дежурному части Пермского линейного отдела МВД России на транспорте, отмечает пресс-служба ведомства. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства трагедии. Детальной информации на данный момент нет.