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Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в Прикамье
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    Мужчина погиб при пожаре в Прикамье

    11:08  27 Ноября 2017
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    Мужчина погиб при пожаре в Прикамье

    Пермь, 27 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось в Прикамье: хозяин квартиры погиб при пожаре.

    По информации  пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, трагическое происшествие случилось в субботу вечером, 25 ноября, в селе Меча Кишертского района. Женщина готовила ужин на газовой плите, на пять минут она вышла в конюшню, чтобы подоить козу. После возвращения в сени дома она обнаружила, что горит газ у вентиля газового баллона, после чего она взяла куртку и накрыла ей баллон. Однако самостоятельно возгорание потушить не удалось.

    Женщина сообщила мужу о пожаре и отправилась за помощью к соседям. Мужчина выбраться из дома не смог. После ликвидации пожара спасатели обнаружили его тело. По предварительной версии известно, чрезвычайное происшествие случилось  из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #пермь #прикамье
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