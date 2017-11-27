Мужчина погиб при пожаре в Прикамье

Пермь, 27 ноября. Чрезвычайное происшествие случилось в Прикамье: хозяин квартиры погиб при пожаре.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Пермскому краю, трагическое происшествие случилось в субботу вечером, 25 ноября, в селе Меча Кишертского района. Женщина готовила ужин на газовой плите, на пять минут она вышла в конюшню, чтобы подоить козу. После возвращения в сени дома она обнаружила, что горит газ у вентиля газового баллона, после чего она взяла куртку и накрыла ей баллон. Однако самостоятельно возгорание потушить не удалось.

Женщина сообщила мужу о пожаре и отправилась за помощью к соседям. Мужчина выбраться из дома не смог. После ликвидации пожара спасатели обнаружили его тело. По предварительной версии известно, чрезвычайное происшествие случилось из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации газового оборудования.