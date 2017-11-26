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Компьютера и доступа к Интернету не имеют почти 30% семей Прикамья
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    Компьютера и доступа к Интернету не имеют почти 30% семей Прикамья

    20:04  26 Ноября 2017
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    Компьютера и доступа к Интернету не имеют почти 30% семей Прикамья

    Пермь, 26 ноября. Компьютеры и доступ к интернету отсутствует почти у 30% семей в Пермском крае. Однако отмечается, что за последние три года количество семей, которые имеют доступ к сети Интернет, увеличилось на 3%.

    Согласно данным Пермьстат, доля населения в возрасте от 15 до 72 лет, которая пользуется Интернетом, составила 76%. Население в возрасте от 20 до 40 лет являются самыми активными пользователями сети Интернет, а их именно 52%. Согласно статистике, после 55 лет люди реже обращаются к Интернету. Однако наблюдается рост доли горожан, которые используют Интернет: в 2014 году этот показатель был 9%, в 2016 году он вырос до 13%.

    За последние три года увеличилось количество пользователей Интернета, которые используют для выхода в сеть мобильный телефон: в 2014 году 30% жителей региона, в 2016 – до 50%.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #пермьстат
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