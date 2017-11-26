За неделю в Перми выявили 79 новых случаев заражения ВИЧ

Пермь, 26 ноября. В Пермском крае было выявлено 79 новых случаев ВИЧ-инфекции за 47-ю неделю, из них 22 человека со статусом ВИЧ-положительный было выявлено в Перми.

Шесть новых случаев было зарегистрировано в Свердловском районе Перми. По четыре в Кировском и Орджоникидзевском, по три — в Индустриальном и Дзержинском и два в Мотовилихинском районах города. Об этом сообщает пресс-служба пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В регионе лидирует город Березники, в нем зарегистрировали десять новых случаев за неделю. Отмечается, что половой путь инфицирования является основным, по статистике 65,9% в регионе и 70,2% в Перми. Всего в Прикамье зарегистрировано 32521 случай ВИЧ-инфекции, показатель распространенности заболевания составляет 1007,1 на 100 тысяч человек.