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За неделю в Перми выявили 79 новых случаев заражения ВИЧ
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    За неделю в Перми выявили 79 новых случаев заражения ВИЧ

    17:45  26 Ноября 2017
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    За неделю в Перми выявили 79 новых случаев заражения ВИЧ

    Пермь, 26 ноября. В Пермском крае было выявлено 79 новых случаев ВИЧ-инфекции за 47-ю неделю, из них 22 человека со статусом ВИЧ-положительный было выявлено в Перми.

    Шесть новых случаев было зарегистрировано в Свердловском районе Перми. По четыре в Кировском и Орджоникидзевском, по три — в Индустриальном и Дзержинском и два в Мотовилихинском районах города. Об этом сообщает пресс-служба пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

    В регионе лидирует город Березники, в нем зарегистрировали десять новых случаев за неделю. Отмечается, что половой путь инфицирования является основным, по статистике 65,9% в регионе и 70,2% в Перми. Всего в Прикамье зарегистрировано 32521 случай ВИЧ-инфекции, показатель распространенности заболевания составляет 1007,1 на 100 тысяч человек.

     

     

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #вич
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