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Четыре дачных дома сгорели на одной улице в Перми
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    Четыре дачных дома сгорели на одной улице в Перми

    14:59  26 Ноября 2017
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    Четыре дачных дома сгорели на одной улице в Перми

    Пермь, 26 ноября. Четыре дачных дома сгорело на улице Делегатской в Перми. Сообщение о возгорании дачных домов поступило ранним утром в воскресенье, 26 ноября.

    Сотрудники пожарно-спасательного подразделения сразу же направились на место происшествия, также на указанный адрес выехали сотрудники полиции, скорой помощи и работники электрических сетей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. Специалисты пожарно-спасательного подразделения смогли локализовать пожар за 20 минут, еще десять минут потребовалось, чтобы полностью ликвидировать его.

    На данный момент выясняются причины возгорания. Также проходит оценка ущерба, который был причинен хозяевам дачных домов. По информации местных СМИ, никто не пострадал.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #пермь
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