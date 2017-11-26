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Пермь проиграла батл за звание поэтической столицы Урала и Сибири
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    Пермь проиграла батл за звание поэтической столицы Урала и Сибири

    14:38  26 Ноября 2017
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    Пермь проиграла батл за звание поэтической столицы Урала и Сибири

    Пермь, 26 ноября. Пермь заняла второе место на поэтическом фестивале «Компрос-лайт». Город боролся за звание «Поэтической столицы Урала и Сибири».

    В прошлом году Пермь стала победителем конкурса и получила звание «Поэтической столицы Урала и Сибири». В этом году данный титул достался Екатеринбургу, который получил 18 баллов, Пермь набрала 16 баллов, а команда Тюмени, заняв третье место, набрала 11 баллов.

    «Прошу обратить внимание, что все члены нашего жюри не живут в городах, которые будут соревноваться – Перми, Екатеринбурге и Тюмени», — приводит «Новости Перми» слова директора фестиваля «Компрос» Бориса Эренбурга.

    Второй поэтический батл прошел в Перми в субботу, 25 ноября. На мероприятии было прочитано более 30 стихотворений. Ранее сообщалось, что Антон Бахарев, Иван Козлов и Арина Шульгина представляли Пермь на батле.

    Автор: Дарья Смолина
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