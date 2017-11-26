Юный пермяк зашел в кафе и умер

Пермь, 26 ноября. Молодой человек зашел в кафе «Западный визит» в Кудымкаре Пермском крае, подошел к витрине и умер.

Восемнадцатилетний молодой человек несколько минут постоял около витрины кафе и упал, об этом сообщает «Парма-Новости». Сотрудники заведения сразу же подбежали к юноше, ему вызвали скорую. Бригада скорой помощи приехала и в течение 40 минут пыталась спасти молодого человека, но не удалось. Очевидцы сообщают, что 18-летний юноша умер сразу же.

По информации местных СМИ, знакомые погибшего сообщили, что молодой человек недавно перенес операцию на сердце. Сотрудники МВД выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, первокурсник гуманитарно-технологического техникума в Прикамье во время ссоры с молодым человеком достал пневматическое оружие. Он выстрелил в юношу, который начал убегать.