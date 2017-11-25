Пермская актриса Катерина Шпица присоединилась к флешмобу ко Дню матери

Пермь, 25 ноября. Пермская актриса Катерина Шпица присоединилась к флешмобу, который посвящен предстоящему празднику – Дню матери.

Актриса Катерина Шпица опубликовала видео на своей странице в социальной сети Instagram. Девушка поблагодарила свою маму за поддержку и за то, что ее мама позволяла ей быть собой.

«Я тебе очень благодарна за каждый тот выбор, который ты делала за меня, когда я еще не в состоянии была принимать решения. Когда я еще была формирующим подрастающим человеком» — сообщает актриса Катерина Шпица.

Флешмоб ко Дню матери проходит в России с 20 по 26 ноября. Каждый может опубликовать трогательную историю о своей маме и разметить на странице в социальной сети с хештегом спасибо мама(#спасибомама).