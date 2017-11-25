Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: в зоне деэскалации выявлена деятельность «Ан-Нусры»
Общество
Пермская актриса Катерина Шпица присоединилась к флешмобу ко Дню матери
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пермская актриса Катерина Шпица присоединилась к флешмобу ко Дню матери

    20:14  25 Ноября 2017
    619

    Пермская актриса Катерина Шпица присоединилась к флешмобу ко Дню матери

    Пермь, 25 ноября. Пермская актриса Катерина Шпица присоединилась к флешмобу, который посвящен предстоящему празднику – Дню матери.

    Актриса Катерина Шпица опубликовала видео на своей странице в социальной сети Instagram. Девушка поблагодарила свою маму за поддержку и за то, что ее мама позволяла ей быть собой.

    «Я тебе очень благодарна за каждый тот выбор, который ты делала за меня, когда я еще не в состоянии была принимать решения. Когда я еще была формирующим подрастающим человеком» — сообщает актриса Катерина Шпица.

    Флешмоб ко Дню матери проходит в России с 20 по 26 ноября. Каждый может опубликовать трогательную историю о своей маме и разметить на странице в социальной сети с хештегом спасибо мама(#спасибомама).

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #пермь #спасибомама
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть