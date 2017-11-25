Пермь может получить звание поэтической столицы Урала
Пермь, 25 ноября. Кто получит звание поэтической столицы Урала, станет известно на «Батле городов». Один из претендентов, кто будет бороться за титул, город Пермь.
Турнир «Батл городов» пройдет в Перми сегодня, 25 ноября. В поэтическом турнире примут участие команды трех городов: Екатеринбурга, Перми и Тюмени. Пермскую команду представят поэты Антон Бахарев, Иван Козлов и Арина Шульгина. Об этом сообщает «Аргументы и факты». Каждому участнику турнира предстоит прочесть стихотворение, а победителя определит жюри конкурса, в состав которого вошли издатели и поэты.
Турнир «Батл городов» пройдет в клубе «М5» в три часа дня 25 ноября. Любой желающий может попасть на мероприятие, купив билет на входе.