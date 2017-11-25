Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Клинцевич оценил вероятность появления военной базы России в Судане
Происшествия
Две школьницы пострадали в ДТП в Перми
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Две школьницы пострадали в ДТП в Перми

    14:45  25 Ноября 2017
    144

    Две школьницы пострадали в ДТП в Перми

    Пермь, 25 ноября. Две 14-летние школьницы пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Перми в пятницу, 24 ноября.

    Два подростка вышли из школы и подошли к пешеходному переходу. Для них загорелся разрешающий сигнал светофора, однако по улице навстречу друг другу ехали два транспортных средства: Opel и Volkswagen. Водитель Opel, собравшись поворачивать, не уступил дорогу другому автомобилю, который ехал по встречной полосе. В результате произошло столкновение, и обе машины были отброшены в разные стороны: от удара один из автомобилей сбил девочек.

    По информации местных СМИ, одна девушка была доставлено в медицинское учреждение, у нее сотрясение мозга и растяжение ноги. Другая получила ушибы и растяжение.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #пермь
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть