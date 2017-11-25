Две школьницы пострадали в ДТП в Перми

Пермь, 25 ноября. Две 14-летние школьницы пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в Перми в пятницу, 24 ноября.

Два подростка вышли из школы и подошли к пешеходному переходу. Для них загорелся разрешающий сигнал светофора, однако по улице навстречу друг другу ехали два транспортных средства: Opel и Volkswagen. Водитель Opel, собравшись поворачивать, не уступил дорогу другому автомобилю, который ехал по встречной полосе. В результате произошло столкновение, и обе машины были отброшены в разные стороны: от удара один из автомобилей сбил девочек.

По информации местных СМИ, одна девушка была доставлено в медицинское учреждение, у нее сотрясение мозга и растяжение ноги. Другая получила ушибы и растяжение.