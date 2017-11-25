Пьяный мотоциклист получил пять лет за смертельное ДТП в Перми

Пермь, 25 ноября. Пьяный мотоциклист, сбивший насмерть пешехода в Перми, получил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Бенгальской в июле этого года, сообщает «Newinform». Молодой человек ехал не на своем мотоцикле без прав, выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, сбил человека. Пешеход получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

Суд также приговорил: мужчина не может заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортным средством 2,5 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Кроме этого виновный должен выплатить более двух миллионов рублей за моральный вред семье погибшего.