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Происшествия
Пьяный мотоциклист получил пять лет за смертельное ДТП в Перми
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    Пьяный мотоциклист получил пять лет за смертельное ДТП в Перми

    10:16  25 Ноября 2017  /обновлено: 10:18  25 Ноября 2017
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    Пьяный мотоциклист получил пять лет за смертельное ДТП в Перми

    Пермь, 25 ноября. Пьяный мотоциклист, сбивший насмерть пешехода в Перми, получил пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось на улице Бенгальской в июле этого года, сообщает «Newinform». Молодой человек ехал не на своем мотоцикле без прав, выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, сбил человека. Пешеход получил травмы не совместимые с жизнью и скончался на месте происшествия.

    Суд также приговорил: мужчина не может заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортным средством 2,5 года,  сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области. Кроме этого виновный должен выплатить более двух миллионов рублей за моральный вред семье погибшего.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #дтп #пермь
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