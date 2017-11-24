Воров-альпинистов приговорили к колонии за ограбление квартир на 6 млн рублей в Перми

Пермь, 24 ноября. Двух жителей Перми отправили в колонию за ограбление квартир на сумму более 6 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, двое мужчин с помощью оборудования для альпинизма обокрали две элитные квартиры: они спустились с крыши дома и похитили из квартир драгоценности, меховые изделия и оптическое оружие. Сотрудники охраны правопорядка задержали злоумышленников при очередной попытке кражи.

Суд признал мужчин виновными и приговорил одного из них к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, другой проведет в колонии восемь лет. Кроме этого, суд обязал их выплатить штрафы в размере 30 тысяч рублей и 150 тысяч рублей.