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Воров-альпинистов приговорили к колонии за ограбление квартир на 6 млн рублей в Перми
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    Воров-альпинистов приговорили к колонии за ограбление квартир на 6 млн рублей в Перми

    17:23  24 Ноября 2017
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    Воров-альпинистов приговорили к колонии за ограбление квартир на 6 млн рублей в Перми

    Пермь, 24 ноября. Двух жителей Перми отправили в колонию за ограбление квартир на сумму более 6 млн рублей.

    Как сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, двое мужчин с помощью оборудования для альпинизма обокрали две элитные квартиры: они спустились с крыши дома и похитили из квартир драгоценности, меховые изделия и оптическое оружие. Сотрудники охраны правопорядка задержали злоумышленников при очередной попытке кражи.

    Суд признал мужчин виновными и приговорил одного из них к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, другой проведет в колонии восемь лет. Кроме этого, суд обязал их выплатить штрафы в размере 30 тысяч рублей и 150 тысяч рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь
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