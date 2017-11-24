Страдающий шизофренией пенсионер пропал без вести в Прикамье

Пермь, 24 ноября. Родственники продолжают поиски пропавшего мужчины, больного шизофренией, в Пермском крае.

Как сообщают региональные источники, в ночь на 23 ноября в селе Бершеть пропал 66-летний мужчина с диагнозом — шизофрения. Александр Харитонов — бывший военный, он пропал поздно ночью, когда все родственники спали. Близкие пропавшего собираются подать заявление в полицию и просят всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении пенсионера, сообщить родственникам.

Напомним, новый аэропорт в Перми планируют открыть на день раньше заявленного срока. Ранее сообщалось, что новый терминал аэропорта будет открыт 1 декабря. Именно в этот день была образована Пермская область.