Власти Перми определились с названием нового ледового комплекса
Пермь, 24 ноября. Городской эспланаде дали название на заседании оргкомитета Перми, посвящённого предстоящим новогодним праздникам.
Центральной ареной на время нового года станет ледовый комплекс «Пермяч», название которого объединяет темы Перми и футбола. Ледовая площадка расположится на 3,5 гектарах и буде включать 16 функциональных ледовых объектов, дополненных художественной подсветкой и ориентированных на разные возрастные группы.
Власти города готовят новогоднюю программу и два фейерверка в новогоднюю ночь. Также в период каникул подготовлен ряд городских мероприятий, главным из которых является «Кубок огня в ледовом городке». Точная дата открытия ледового комплекса на данный момент не известна, но запланировано на канун Нового года.