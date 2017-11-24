Полиция Перми разыскивает мужчину, убившего двух человек

Пермь, 24 ноября. Уголовное дело возбудили в Перми после убийства двух местных жителей.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу следственного управлении СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночное время суток 22 ноября в лесопарковой зоне, расположенной напротив дома № 29 на улице Чистопольская. Сотрудники охраны правопорядка обнаружили тело убитого 31-летнего жителя Кировского района с многочисленными травмами головы и 52-летнего мужчину, который позже скончался в больнице.

В настоящее время следствие возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Полиция разыскивает преступника.