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Полиция Перми разыскивает мужчину, убившего двух человек
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    Полиция Перми разыскивает мужчину, убившего двух человек

    14:37  24 Ноября 2017  /обновлено: 14:42  24 Ноября 2017
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    Полиция Перми разыскивает мужчину, убившего двух человек

    Пермь, 24 ноября. Уголовное дело возбудили в Перми после убийства двух местных жителей.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу следственного управлении СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночное время суток 22 ноября в лесопарковой зоне, расположенной напротив дома № 29 на улице Чистопольская. Сотрудники охраны правопорядка обнаружили тело убитого 31-летнего жителя Кировского района с многочисленными травмами головы и 52-летнего мужчину, который позже скончался в больнице.

    В настоящее время следствие возбудило уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Полиция разыскивает преступника.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь
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