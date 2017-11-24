Новый аэропорт в Перми планируют открыть раньше срока

Пермь, 24 ноября. Новый аэропорт в Перми планируют открыть на день раньше заявленного срока.

По информации пресс-службы правительства Пермского края, открытие нового аэровокзального комплекса запланировано на 30 ноября. Официальное мероприятие может посетить министр транспорта РФ Максим Соколов. Ранее сообщалось, что новый терминал аэропорта будет открыт 1 декабря. Именно в этот день была образована Пермская область.

Также в день введения в эксплуатацию комплекса объявят его название. Около пяти тысяч пермяков, проголосовавших на сайте «Управляем вместе», выбрали вариант «Большое Савино».