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Новый аэропорт в Перми планируют открыть раньше срока
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    Новый аэропорт в Перми планируют открыть раньше срока

    11:52  24 Ноября 2017
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    Новый аэропорт в Перми планируют открыть раньше срока

    Пермь, 24 ноября. Новый аэропорт в Перми планируют открыть на день раньше заявленного срока.

    По информации пресс-службы правительства Пермского края, открытие нового аэровокзального комплекса запланировано на 30 ноября. Официальное мероприятие может посетить министр транспорта РФ Максим Соколов. Ранее сообщалось, что новый терминал аэропорта будет открыт 1 декабря. Именно в этот день была образована Пермская область.

    Также в день введения в эксплуатацию комплекса объявят его название. Около пяти тысяч пермяков, проголосовавших на сайте «Управляем вместе», выбрали вариант «Большое Савино».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь
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