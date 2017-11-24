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Происшествия
Мать скончавшегося от ВИЧ мальчика осудили в Прикамье
Происшествия
Мать скончавшегося от ВИЧ мальчика осудили в Прикамье
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    Мать скончавшегося от ВИЧ мальчика осудили в Прикамье

    9:16  24 Ноября 2017
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    Мать скончавшегося от ВИЧ мальчика осудили в Прикамье

    Пермь, 24 ноября. Пермский суд осудил женщину, малолетний сын которой скончался от ВИЧ-инфекции.

    Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Пермскому краю, 28-летняя женщина не пыталась поддерживать здоровье восьмилетнего сына, страдающего от опасного ВИЧ-заболевания, со 2 июня 2014 года, а именно она не контролировала режим приёма лекарственных препаратов и не водила мальчика на приём к врачам. 14 августа 2017 года ребенок скончался.

    В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое с обвинительным приговором передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Суд  приговорил ее виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил женщине наказание в виде полутора лет ограничения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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