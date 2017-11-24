Мать скончавшегося от ВИЧ мальчика осудили в Прикамье

Пермь, 24 ноября. Пермский суд осудил женщину, малолетний сын которой скончался от ВИЧ-инфекции.

Как сообщает пресс-служба следственного комитета по Пермскому краю, 28-летняя женщина не пыталась поддерживать здоровье восьмилетнего сына, страдающего от опасного ВИЧ-заболевания, со 2 июня 2014 года, а именно она не контролировала режим приёма лекарственных препаратов и не водила мальчика на приём к врачам. 14 августа 2017 года ребенок скончался.

В отношении женщины возбудили уголовное дело, которое с обвинительным приговором передали в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Суд приговорил ее виновной в причинении смерти по неосторожности и назначил женщине наказание в виде полутора лет ограничения свободы.