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Пермская филармония проведет вечер памяти Дмитрия Хворостовского
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    Пермская филармония проведет вечер памяти Дмитрия Хворостовского

    20:40  23 Ноября 2017
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    Пермская филармония проведет вечер памяти Дмитрия Хворостовского

    Пермь, 23 ноября. Пермская краевая филармония подготовила вечер памяти Дмитрия Хворостовского, который пройдет в выходные.

    Концерт, посвящённый памяти великого баритона, состоится в субботу, 25 ноября в 18.00 в Органном концертном зале. В программе запланировано исполнение духовной музыки русских композиторов Д. Христова, П. Чеснокова, А. Архангельского, А. Косолапова, Н. Голованова, М. Бурмагина, С. Рахманинова, русские народные песни и романсы.  В декабре 2009 года сам Дмитрий Хворостовский исполнял данные произведения в областном центре.

    Напомним, фитосанитарная экспертиза срезанных гвоздик колумбийского происхождения определила, что цветы, доставленные из Москвы в Пермь, заражены опасными насекомыми.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #хворостовский
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