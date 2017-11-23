Пермская филармония проведет вечер памяти Дмитрия Хворостовского

Пермь, 23 ноября. Пермская краевая филармония подготовила вечер памяти Дмитрия Хворостовского, который пройдет в выходные.

Концерт, посвящённый памяти великого баритона, состоится в субботу, 25 ноября в 18.00 в Органном концертном зале. В программе запланировано исполнение духовной музыки русских композиторов Д. Христова, П. Чеснокова, А. Архангельского, А. Косолапова, Н. Голованова, М. Бурмагина, С. Рахманинова, русские народные песни и романсы. В декабре 2009 года сам Дмитрий Хворостовский исполнял данные произведения в областном центре.

Напомним, фитосанитарная экспертиза срезанных гвоздик колумбийского происхождения определила, что цветы, доставленные из Москвы в Пермь, заражены опасными насекомыми.