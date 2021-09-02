Приостановлено предписание УФАС о снижении стоимости проезда в автобусах Пензы

Пенза, 2 сентября. Вопреки решению регионального управления Федеральной антимонопольной службы, стоимость проезда в общественном транспорте города Пензы не будет снижена. Всему виной встречное обжалование постановления УФАС компаниями-перевозчиками.

«Перевозчики обратились в арбитражный суд с заявлениями об оспаривании решений и предписаний Пензенского УФАС России. В случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания антимонопольного органа приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Напомним, что подорожание услуг общественного транспорта произошло 14 ноября 2020 года. За проезд в автобусе перевозчик потребовал 27 рублей, в маршрутном такси — 32 рубля. Ранее стоимость данных услуг равнялась 23 и 27 рублей соответственно. С июля 2019 по ноябрь 2020 отмечен рост стоимости проезда в автобусах на 28%, в маршрутках — на 39%.

Необоснованное завышение цен заинтересовало региональный УФАС, проверка которого подтвердила отсутствие повода для подорожания услуг. Перевозчикам было выдано предписание, согласно которому до 1 сентября 2021 года стоимость проезда должна быть снижена до первоначальных значений. Из-за оспаривания предписания цены сохранятся на действующих позициях до вынесения решения судом.

Ранее ФАН сообщал, что проблему полного отсутствия влияния властей Пензы на ценообразование в сфере общественного транспорта резко осудила Валентина Матвиенко. По мнению спикера Совфеда, в области должны быть введены регулируемые тарифы.