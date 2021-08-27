Пенсионеры продолжат охранять пензенские школы до 2022 года

Пенза, 27 августа. Школы столицы Сурского края не охраняются должным образом. В большом количестве учебных заведений защиту обучающихся продолжают обеспечивать пенсионеры, эффективность которых сомнительна. Ситуацию обсудили на очередной сессии Пензенской городской думы в пятницу.

Во время заседания к начальнику управления образования региона Лилии Чащиной обратился заместитель главы Пензы Юрий Зиновьев. Мужчина заявил, что лично видел на месте охранников в ряде школ «бабушек», не способных полноценно выполнять возложенные на них задачи ввиду своего возраста.

«Я проехал, посмотрел — до сих пор у нас сидят бабушки», — пояснил Юрий Зиновьев.

Отвечая на вопросы экс-главы города, Лилия Чащина подтвердила, что в регионе имеется проблема нехватки денежных средств на организацию полноценной защиты школ. По словам главы управления образования, изменить ситуацию в текущем году невозможно, так как следующие торги на оказание услуг частных охранных предприятий пройдут лишь в январе 2022-го.

«К сожалению, стоимость одного часа ЧОПа сейчас составляет от 68 до 90 рублей. Соответственно, организаторы этих услуг, наверное, не могут позволить себе других работников. Мы с этим, поверьте, боремся и претензии руководителям выставляем», — заявила Лилия Чащина.

Ранее ФАН сообщал, что департаменту ЖКХ города Пензы было начислено более 400 тыс. рублей в качестве штрафа за отсутствие дорожной разметки.