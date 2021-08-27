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Мэрию Пензы оштрафовали на 400 тысяч рублей за стертую дорожную разметку
Общество
Мэрию Пензы оштрафовали на 400 тысяч рублей за стертую дорожную разметку
Невские Новости  /  Дмитрий Матвеев

Пенза, 27 августа. На очередной сессии Пензенской городской думы депутаты обсудили состояние дорожного покрытия областного центра. По словам ряда народных избранников, жители Пензы все чаще стали жаловаться на полное или частичное стирание разметки, нанесенной в мае этого года.

В ходе заседания выяснилось, что отсутствие белых полос, разграничивающих движение автотранспорта, не только затрудняет жизнь горожанам, но и сильно бьет по бюджету столицы Сурского края. Так, согласно озвученным данным, к концу лета 2021 года департаменту ЖКХ Пензы было начислено более 400 тыс. рублей в качестве штрафа за отсутствие разметки.

«Когда происходит ДТП, на место выезжают сотрудники ГИБДД, фиксируют отсутствие разметки и выставляют штраф департаменту ЖКХ», — объяснил процесс возникновения денежного взыскания глава города Владимир Мутовкин.

Об основной причине, по которой дорожная разметка стирается за несколько месяцев, рассказал заместитель главы администрации Пензы Павел Якунин. По словам вице-мэра, из-за недостатка денежных средств, выделяемых ежегодно на дорожные работы, в этом году на большинстве улиц разметка наносилась обычной краской, а не устойчивым к различным видам воздействия термопластиком. Из-за обильных дождей середины и конца лета свеженанесенные белые полосы продержались меньше, чем планировалось. 

В настоящее время стертая разметка вновь обновляется, причем снова при помощи обычной краски. Однако в будущем году бюджет города будет скорректирован, и лишь к маю 2022-го на улицах Пензы появится долгожданный термопластик.

«Сейчас наносится краска, уже второй раз. На будущий год будет термопластик», — заверил депутатов Павел Якунин.

Идею поддержал и Владимир Мутовкин. Глава города отметил, что переход на новый вид дорожной разметки должен быть произведен в любом случае, несмотря на его большую стоимость.

«То, что делается краской, абсолютно неактуально. У нас второй раз нанесена разметка краской, к ноябрю ее уже не будет, а новую начнут наносить в мае. Поэтому какие бы затраты ни были, надо переходить на термопластик», — указал на сложность ситуации Виктор Мутовкин.

Ранее в центре Пензы дорожную разметку нанесли поверх срезанного асфальта. Нарушение было устранено лишь после выговора, который врио губернатора области объявил директору департамента ЖКХ города.

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Все новости / Общество / Мэрию Пензы оштрафовали на 400 тысяч рублей за стертую дорожную разметку
россия пенза дороги пензенская область разметка
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