Крупнейший на территории Поволжья веревочный парк открылся в Пензе

Пенза, 18 августа. В столице Сурского края торжественно открыли самый большой в Поволжье веревочный парк. На церемонии присутствовал мэр Пензы, а также врио губернатора региона Олег Мельниченко.

Аттракцион для любителей активного отдыха сконструирован на Олимпийской аллее и имеет общую протяженность 860 метров. Уникальность объекта заключается в том, что при его изготовлении в лесном массиве не было спилено ни одного дерева. Парк условно разделен на пять трасс различного уровня сложности: детскую, легкую, среднюю, взрослую и экстремальную. В связи с 60-летием первого полета человека в космос, некоторые из веревочных путей получили символичные названия, например, «Ракета» или «Гагарин».

Глава региона поблагодарил создателей аттракциона за проделанную работу, а также выразил надежду в дальнейшем обновлении городской среды.

«Создание благоприятной городской среды очень важно, комфорт формирует у людей настроение, другое ощущение качества жизни. Уже в этом году в рамках новой программы благоустройства дворов​ мы планируем установить 30 новых площадок в областном центре, и в течение ближайших лет продолжим эту работу. Также будет реализован ряд проектов по благоустройству общественных пространств. Например, начнем работы по очистке пруда, расположенного около 6-й горбольницы. В будущем там будет организована новая зона отдыха с набережной», — заявил Олег Мельниченко.

pnzreg.ru / Официальный портал Правительства Пензенской области

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