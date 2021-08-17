Медаль имени Владимира Пахалина будет учреждена в Пензе к концу 2021 года

Пенза, 17 августа. В Пензе память о Заслуженном тренере России по прыжкам в воду Владимире Пахалине увековечат при помощи медали. Об этом в день прощания с наставником олимпийских чемпионов сообщил врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко.

«Он усовершенствовал систему тренировок, создал уникальные приспособления, внедрил собственные инженерные находки и технологии подготовки спортсменов. Это позволило выйти на новый уровень, создать сложнейшие программы, усилить безопасность прыжков, привести к победам наших прыгунов в воду, в том числе — к олимпийским медалям», — отметил глава региона.

Обращаясь к министру физической культуры и спорта региона Григорию Кабельскому, Мельниченко предложил создать награду имени Владимира Пахалина. По задумке губернатора, медаль должна вручаться тренерам и спортсменам за достижение больших успехов в области прыжков в воду. Руководитель министерства, в свою очередь, пообещал разработать дизайн награды до конца 2021 года.

Напомним, что Владимир Пахалин ушел из жизни 15 августа на 75-м году жизни. Он был похоронен на Аллее славы Новозападного кладбища Пензы.