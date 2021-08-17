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История по рублю: в Пензе старинные здания продадут за символическую цену
Общество
История по рублю: в Пензе старинные здания продадут за символическую цену
Федеральное агентство новостей  /  Илья Пушкарев

Пенза, 17 августа. Задачу по восстановлению исторического облика объектов культурного наследия Пензы возложат на бизнесменов региона. Мотивацией к проведению работ станет символическая стоимость сооружений, равная одному рублю.

Идею продажи памятников истории и культуры на заседании комиссии Пензенской городской думы по градостроительной деятельности предложила начальник управления муниципального имущества Ирина Кочеткова. 

«Те, что были признаны находящимися в неудовлетворительном состоянии, будут продаваться по начальной цене за один рубль в частную собственность. По ним охранное обязательство будет действовать, при условии его несоблюдения будем расторгать договор. Собственник не сможет со зданием делать, что хочет. Привести здание в порядок нужно в срок до семи лет», — пояснила она. 

Предложение чиновницы поддержал глава Пензы Владимир Мутовкин. По словам председателя думы, подобная схема позволит в кратчайшие сроки привести исторические сооружения города в надлежащий вид. Уточняется, что предметом охраны является лишь внешний облик зданий, а значит внутреннюю площадь будущий собственник может использовать по собственному усмотрению.

«Неважно, что находится внутри. Важно, чтобы внешний архитектурный облик соответствовал первоначальному. У нас масса домов, которые разрушаются, но мы ничего сделать не можем», — заявил Владимир Мутовкин.

Ранее ФАН сообщал, что Минкультуры России выявило массу нарушений, допущенных при сносе единственного в мире деревянного планетария. В ходе проверки было установлено, что демонтаж памятника истории осуществляла неаккредитованная организация.

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