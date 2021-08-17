Три человека попали в больницу после массовой драки в Пензе

Пенза, 17 августа. Громкая музыка и шумное поведение стали причиной для выяснения отношений между жителями соседних квартир одной из многоэтажек Пензы. Попытка мирно уладить конфликт не увенчалась успехом, и вскоре ссора переросла в драку.

Как стало известно ФАН, инцидент произошел поздней ночью минувшего понедельника на проспекте Строителей. О массовой потасовке вблизи подъезда в правоохранительные органы сообщили очевидцы произошедшего. Прибывший на место экипаж вневедомственной охраны быстро разнял нерадивых соседей. Некоторым из участников драки понадобилась срочная медицинская помощь.

«Троих из пяти участников инцидента госпитализировали прибывшие бригады скорой медицинской помощи. Остальные, мужчина 25 лет и 46-летняя женщина, были задержаны росгвардейцами. Для дальнейшего разбирательства их передали сотрудникам полиции», — уточнил начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области Денис Кострюков.

Ранее ФАН сообщал о массовой драке в центре Екатеринбурга, участие в которой приняли около 20 молодых парней и девушек. Некоторые из них с многочисленными травмами были доставлены в медучреждение.