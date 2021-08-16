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Скончался Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин
Общество
Скончался Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин
sport.pnzreg.ru  /  Министерство физической культуры и спорта Пензенской области

Пенза, 16 августа. В возрасте 74 лет из жизни ушел Заслуженный тренер России Владимир Пахалин. О кончине известного педагога на личной странице в Instagram сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский 

«Умер Владимир Васильевич Пахалин! Потерял еще одного друга», — написал руководитель министерства. 

За более чем полвека тренерской деятельности Владимир Пахалин поднял региональную школу по прыжкам в воду на принципиально новый уровень. Под его руководством десятки пензенцев завоевывали призовые места на соревнованиях мирового масштаба. Среди них такие мастера спорта и мастера спорта международного класса, как Ольга Желудкова, Наталья Архипова, Василий Лисовский, Ольга Христофорова и т.д. Родная дочь тренера, Юлия Пахалина, является обладательницей одной золотой, трех серебряных и одной бронзовой олимпийских медалей.

«Владимир Васильевич Пахалин награжден Орденом Почета (2001 год), Орденом Дружбы (2006 год), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней (2008 и 2010 годы соответственно)», — уточнили в минспорта региона. 

Похороны Заслуженного тренера пройдут 17 августа на Аллее славы Новозападного кладбища Пензы. Проститься с Владимиром Пахалиным жители и гости города могут С 10:00 до 12:00 того же дня во Дворце спорта «Буртасы».

Ранее ФАН сообщал, что министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин подал в отставку. Временно исполняющем обязанности руководителя минздрава назначен Вячеслав Космачев.

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россия пенза спорт олимпиада прыжки в воду
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