Скончался Заслуженный тренер России по прыжкам в воду Владимир Пахалин

Пенза, 16 августа. В возрасте 74 лет из жизни ушел Заслуженный тренер России Владимир Пахалин. О кончине известного педагога на личной странице в Instagram сообщил врио министра физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский

«Умер Владимир Васильевич Пахалин! Потерял еще одного друга», — написал руководитель министерства.

За более чем полвека тренерской деятельности Владимир Пахалин поднял региональную школу по прыжкам в воду на принципиально новый уровень. Под его руководством десятки пензенцев завоевывали призовые места на соревнованиях мирового масштаба. Среди них такие мастера спорта и мастера спорта международного класса, как Ольга Желудкова, Наталья Архипова, Василий Лисовский, Ольга Христофорова и т.д. Родная дочь тренера, Юлия Пахалина, является обладательницей одной золотой, трех серебряных и одной бронзовой олимпийских медалей.

«Владимир Васильевич Пахалин награжден Орденом Почета (2001 год), Орденом Дружбы (2006 год), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степеней (2008 и 2010 годы соответственно)», — уточнили в минспорта региона.

Похороны Заслуженного тренера пройдут 17 августа на Аллее славы Новозападного кладбища Пензы. Проститься с Владимиром Пахалиным жители и гости города могут С 10:00 до 12:00 того же дня во Дворце спорта «Буртасы».

Ранее ФАН сообщал, что министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин подал в отставку. Временно исполняющем обязанности руководителя минздрава назначен Вячеслав Космачев.