Школьники помогли спасателям справиться с лесным пожаром под Пензой

Кузнецк, 14 августа. В минувшую пятницу на окраине Кузнецка Пензенской области загорелась лесная подстилка. Высокая вероятность распространения огня на жилые дома сподвигла шестерых школьников оказать помощь расчету спасателей.

«На место пожара прибыла группа Управления по делам ГОЧС города Кузнецка, которая обнаружила горение лесной подстилки площадью 100 квадратных метров. Немедленно с помощью ранцевых огнетушителей и лопат сотрудники приступили к тушению пожара. Также к месту возгорания прибежали подростки, обучающиеся в местных школах», — сообщили в администрации районного центра.

gorodkuzneck.ru / Администрация города Кузнецка

При помощи лопат и ранцевых огнетушителей юноши оказали спасателям посильную помощь: пока одни окапывали территорию во избежание распространения огня, другие боролись с пламенем при помощи огнетушителей.

«Подростки приняли активное участие в тушении лесной подстилки. Позднее прибыл расчет из ГКУ ПО «Лесопожарный центр», и совместными усилиями огонь был потушен в кратчайшие сроки», — резюмировали в мэрии.

gorodkuzneck.ru / Администрация города Кузнецка

Ранее ФАН сообщал о возгорании хозяйственных построек на территории школы в Зеленоградске. В результате инцидента пострадал один из сотрудников образовательного учреждения.