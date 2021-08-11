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Последнее застолье: трое пензенцев умерли после отравления паленой водкой
Происшествия
Последнее застолье: трое пензенцев умерли после отравления паленой водкой
 /  Пресс-служба УМВД по Калининградской области

Пенза, 11 августа. Желание жителя Пензы сэкономить при организации свадьбы привело к страшной трагедии. В результате приобретения горожанином самодельной алкогольной продукции вскоре после торжества погибли трое человек. За жизнь еще двоих гостей борются медики. 

Суррогатные спиртные напитки пострадавшие распивали 6 августа. Установлено, что еще на свадьбе горожане почувствовали сильное ухудшение самочувствия. В течение следующих двух дней от отравления «паленкой» скончались 71-летний мужчина, его 51-летний приятель, а также 43-летняя женщина. Еще двух женщин 1976 и 1973 годов рождения госпитализировали. 

В ходе осмотра места происшествия сотрудниками регионального СК емкости с опасным веществом были обнаружены и изъяты. 

Последнее застолье: трое пензенцев умерли после отравления паленой водкой
penza.sledcom.ru  / Пресс-служба СУ СК РФ по Пензенской области

В настоящее время правоохранители устанавливают место производства и сбыта опасного алкоголя. По факту смерти троих человек возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц»). Обстоятельства происшествия выясняются.

Ровно месяц назад аналогичный случай произошел под Тамбовом. В ночь на 10 июля текущего года трое тамбовчан скончались от отравления самодельной водкой, купленной одним из погибших. Еще двоих пострадавших удалось спасти. 

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