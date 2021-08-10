Студентов-антипрививочников госуниверситета Пензы переведут на удаленку

Пенза, 10 августа. Для продолжения обучения в очном формате учащихся Пензенского государственного университета обязали предоставить сертификат о прививке. Противников же вакцинирования из числа студентов переведут на дистанционку.

Как сообщили ФАН в пресс-службе ПГУ, данное правило распространяется не на всех. Требование защитить организм от Covid-19 предъявляется лишь к студентам Медицинского института, обучающимся на третьем и выше курсах. Обосновывается решение тем, что в рамках образовательной программы будущие врачи вынуждены посещать медучреждения города, где высок риск заражения коронавирусной инфекцией.

«Обучающиеся должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной против COVID-19 до 25 августа этого года в КМЦ ПГУ либо в медицинских учреждениях и в прививочных пунктах города Пензы», — говорится в тексте приказа.

Изменения претерпели и правила заселения в общежития учебного заведения. Так, для получения ключей от комнаты всех обучающихся ВУЗа обязали предоставить один из трех документов: сертификат о прививке, справка о перенесенном Covid-19 или отрицательный ПЦР-тест.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области растет естественная убыль населения. Данные о рождаемости и смертности на территории региона опубликовал Росстат.