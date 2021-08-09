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Несовершеннолетний юноша пострадал в результате взрыва горючего на заводе под Пензой
Происшествия
Несовершеннолетний юноша пострадал в результате взрыва горючего на заводе под Пензой
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пенза, 9 августа. Несколько часов назад на заводе по изготовлению фанеры в Нижнем Ломове произошла детонация топливных цистерн. В результате взрыва тяжелые травмы получил 17-летний наемный рабочий.

ФАН стало известно, что воспламенение горючего случилось в помещении цеха по производству древесных гранул. Неподалеку от эпицентра в момент взрыва за работой находился несовершеннолетний юноша. Молодой работник предприятия получил множественные ожоги тела и был экстренно госпитализирован в областной центр. Сейчас за его жизнь борются медики. Помимо подростка никто не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работаю сотрудники МЧС и правоохранительные органы. Устанавливаются причины детонации топлива, проверяется законность привлечения несовершенного горожанина к выполнению опасных работ.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензенской области растет естественная убыль населения. Данные о рождаемости и смертности на территории региона опубликовал Росстат.

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